ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина готовит хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Украина готовит электронную базу данных, предшествовавших оккупации Донбасса и Крымского полуострова. Ее сделают частично публичной.

Самые читаемые новости

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью ZN.UA.

По его словам, персональные данные обвиняемых, свидетелей и жертв, а также информацию о досудебном рассмотрении могут оставить скрытыми, а все остальное - публичным.

"Мы готовим хронологию военной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе", - отметил он.

Мамедов говорит, что с Донбассом сложнее, ибо "каждый день шли бои, ситуация менялась едва ли не ежечасно, то для восстановления и реконструкции событий понадобится больше времени".

"Этот блок - право знать правду - один из четырех основных элементов правосудия переходного периода, то есть алгоритма, "дорожной карты", если хотите, как Украина будет выходить из вооруженного конфликта и жить в постконфликтный период", - отметил он.

Напомним, Офис генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе боевиков на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины агрессия РФ