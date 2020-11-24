Україна готує хронологію воєнної агресії РФ у Криму та на Донбасі

Україна готує електронну базу даних, які передували окупації Донбасу та Кримського півострову. Її зроблять частково публічною.

Про це заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив в інтерв’ю ZN.UA.

За його словами, персональні дані обвинувачуваних, свідків і жертв, а також інформацію про досудовий розгляд можуть залишити прихованими, а все інше - публічним.

"Ми готуємо хронологію воєнної агресії РФ у Криму та на Донбасі", - зазначив він.

Мамедов говорить, що з Донбасом складніше, бо "щодня точилися бої, ситуація змінювалася ледь не щогодини, то для відновлення й реконструкції подій знадобиться більше часу".

"Цей блок - право знати правду - один із чотирьох основних елементів правосуддя перехідного періоду, тобто алгоритму, "дорожньої карти", коли хочете, як Україна виходитиме зі збройного конфлікту й житиме у постконфліктний період", - зазначив він.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі бойовиків на Донбасі.