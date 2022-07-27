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Украина готова заместить для Европы 5-6 млрд кубометров российского газа, - Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на войну, Украина смогла сохранить стабильность энергетической системы и продолжила обеспечивать транзит газа. Кроме того, Украина готова помочь европейским странам уже этой зимой в повышении надежности газоснабжения и способствовать замещению российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии - свыше 1,5 ГВт позволит европейским государствам заместить 5-6 млрд кубометров российского газа", - заявил он, комментируя совместную пресс-конференцию с министром промышленности и торговли Чехии Йозефом Сикелой и еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Министр напомнил газовые хранилища Украины - крупнейшие в Европе. "И мы готовы предоставить 12 млрд кубометров для хранения европейских стратегических запасов газа", - отметил Галущенко.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз собирается удвоить импорт украинской электроэнергии.

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