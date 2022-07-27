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Україна готова замістити для Європи 5-6 млрд кубометрів російського газу, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незважаючи на війну, Україна змогла зберегти стабільність енергетичної системи та продовжила забезпечувати транзит газу. Крім того, Україна готова допомогти європейським країнам вже цієї зими у підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Використання у повній мірі нашого експортного потенціалу електроенергії - понад 1,5 ГВт дозволить європейським державам замістити 5-6 млрд кубометрів російського газу", - заявив він, коментуючи спільну прес-конференцію з міністром промисловості і торгівлі Чехії Йозефом Сікелою та єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Міністр нагадав газові сховища України - найбільші у Європі. "І ми готові надати 12 млрд кубометрів для зберігання європейських стратегічних запасів газу", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз збирається подвоїти імпорт української електроенергії.

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