UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина готова заменить российские ракетные двигатели, - глава Госкосмоса

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина готова заменить российские ракетные двигатели. Украина полностью отходит от зависимости от РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

По его словам, российские ракетные двигатели стояли на американских ракетах и, например, на украинских ракетах "Зенит", которые запускали с "Морского старта".

"Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект. Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь", - сообщил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГоскосмос