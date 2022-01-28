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Украина готова к встрече в нормандском формате в ближайшее время, - Зеленcкий

Автор: Наталья Скороход

Украина готова к встрече лидеров в нормандском формате в ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Как отмечается, во время телефонного разговора президенты обсудили итоги недавних переговоров в нормандском формате на уровне политических советников.

При этом Байден приветствовал достигнутые договоренности о режиме прекращения огня.

Также отмечается, что президент Украины выразил готовность Украины к проведению такой встречи в ближайшее время.

"Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Как известно, 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

Напомним, что в США считают нормандский формат оптимальным вариантом для решения вопроса по Донбассу. Об этом заявила Виктория Нуланд.

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Нормандский формат