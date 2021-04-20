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Украина готова к войне, но стремится ее избежать, - Зеленский

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 22:40
Украина готова к войне, но стремится ее избежать, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина не стремится и не начинает войну первой, но всегда готова защищаться. Страна готова бороться за мир с помощью дипломатических мер.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

"Хочет войны Украины? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет Украины бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что главный принцип страны просто - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего, если на нее нападают.

Глава государства также назвал угрозу, которую представляют не только вражеские войска. По его словам, это человеческие эмоции, реакция на получаемую информацию и ее источники.

"Стоит трижды подумать надо ли сегодня безапелляционно доверять экспертам из интернета, надежным источникам СМИ, инсайд анонимных телеграмм-каналов? Слухам в маршрутке, на рынке и у подъезда? Слухам от знакомых, чьи знакомые, имеют знакомых в минобороны и по секрету поделились секретной информацией? " - добавил он.

Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав обговорити питання, що постали сьогодні перед Україною. Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, та закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. Крім того, Президент відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та звернувся до росіян.

Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 20, 2021

РБК-Украина писало, что ранее Зеленский подавал запрос на разговор с Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Напомним, ранее Путин не захотел присоединиться к переговорам с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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