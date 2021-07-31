ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина готова вести переговоры о продлении транзита, но только с "Газпромом", - Витренко

Новина українською →
Киев, Суббота 31 июля 2021 19:10
Украина готова вести переговоры о продлении транзита, но только с "Газпромом", - Витренко Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина готова к переговорам о продолжении контракта на транзит газа после 2024 года. Однако их вести необходимо с "Газпромом", а не Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

По его словам, переговоры о продлении транзитного контракта пока не начались и вести их с правительством Германии неуместно. "Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", - уточнил Витренко.

Он добавил, что Украина настаивает на том, чтобы параллельно, а еще лучше до начала переговоров с "Газпромом", прошли переговоры с европейскими компаниями.

"Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности (украинской ГТС - ред.). И, кстати, не после 2024 года, а уже сейчас", - отметил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявляли, что переговоры о транзите газа через Украину должны быть коммерческими.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Витренко транзит газа Нафтогаз Украины
NEWS
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета