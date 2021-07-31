Украина готова вести переговоры о продлении транзита, но только с "Газпромом", - Витренко

Украина готова к переговорам о продолжении контракта на транзит газа после 2024 года. Однако их вести необходимо с "Газпромом", а не Германией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

По его словам, переговоры о продлении транзитного контракта пока не начались и вести их с правительством Германии неуместно. "Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", - уточнил Витренко.

Он добавил, что Украина настаивает на том, чтобы параллельно, а еще лучше до начала переговоров с "Газпромом", прошли переговоры с европейскими компаниями.

"Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности (украинской ГТС - ред.). И, кстати, не после 2024 года, а уже сейчас", - отметил глава "Нафтогаза".