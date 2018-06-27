Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман

Гройсман провел встречу с Министром иностранных дел Канады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки". Об этом говорится в сообщении "Правительственного портала".

Как сообщается, Гройсман провел встречу с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита Главы Правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - сказал Гройсман.

Также в ходе встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Отметим, ICORE NFP – корпорация, созданная в соответствии с законодательством Канады, которая стремится поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.

В Копенгагені зустрівся з Главою МЗС Канади Христею Фріланд. Разом братимемо участь в Конференції з питань реформ. Висловив вдячність за чітку позицію Оттави щодо підтримки Києва. pic.twitter.com/NrZizayahh — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Копенгагене (Дания) на Международной конференции по вопросам украинских реформ будет обсуждаться агрессия Российской Федерации (РФ) в Украине.