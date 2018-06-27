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Интервью

Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман

НовостиПолитика    27.06.2018 - 01:18
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман провел встречу с Министром иностранных дел Канады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки". Об этом говорится в сообщении "Правительственного портала".

Как сообщается, Гройсман провел встречу с Министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита Главы Правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - сказал Гройсман.

Также в ходе встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности при участии известной канадской корпорации ICORE NFP.

Отметим, ICORE NFP – корпорация, созданная в соответствии с законодательством Канады, которая стремится поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Копенгагене (Дания) на Международной конференции по вопросам украинских реформ будет обсуждаться агрессия Российской Федерации (РФ) в Украине.

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Теги публикации: Владимир Гройсман, G7, правительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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