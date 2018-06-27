Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна готова збільшувати масштаби співпраці з країнами G7, - Гройсман

НовиниПолітика    27.06.2018 - 01:18
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки". Про це йдеться у повідомленні "Урядового порталу".

Як повідомляється, Гройсман провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Зустріч відбулася в Копенгагені в рамках візиту Глави Уряду України до Королівства Данія і спільної участі у Другій конференції з питань українських реформ. 

"Вдячні за підтримку України в переговорах з міжнародними партнерами та в питанні протидії будівництву газопроводу Північний потік-2", - сказав Гройсман.

Також в ході зустрічі було підписано двосторонній документ щодо співпраці в сфері енергетики, зокрема за участі відомої канадської корпорації ICORE NFP.

Зазначимо, ICORE NFP – корпорація, створена відповідно до законодавства Канади, яка прагне підтримувати та забезпечувати регуляторні та технічні тренінги, стратегічні консультативні послуги, інформаційні технології, інновації та співробітництво для регуляторів видобувної промисловості енергетичних ресурсів у всьому світі з метою досягнення високого рівня регулювання.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Копенгагені (Данія) на Міжнародній конференції з питань українських реформ буде обговорюватись агресія Російської Федерації (РФ) в Україні.

Найближчим часом буде вирішено питання призначення голови ДФС, - Продан За підсумками року плануємо вивести з тіні 100 млрд гривень, - Гройсман
Теги публікації: Володимир Гройсман, G7, правительство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся