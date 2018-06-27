Україна готова збільшувати масштаби співпраці з країнами G7, - Гройсман

Гройсман провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна готова всебічно нарощувати співпрацю з країнами "Великої сімки". Про це йдеться у повідомленні "Урядового порталу".

Як повідомляється, Гройсман провів зустріч з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Зустріч відбулася в Копенгагені в рамках візиту Глави Уряду України до Королівства Данія і спільної участі у Другій конференції з питань українських реформ.

"Вдячні за підтримку України в переговорах з міжнародними партнерами та в питанні протидії будівництву газопроводу Північний потік-2", - сказав Гройсман.

Також в ході зустрічі було підписано двосторонній документ щодо співпраці в сфері енергетики, зокрема за участі відомої канадської корпорації ICORE NFP.

Зазначимо, ICORE NFP – корпорація, створена відповідно до законодавства Канади, яка прагне підтримувати та забезпечувати регуляторні та технічні тренінги, стратегічні консультативні послуги, інформаційні технології, інновації та співробітництво для регуляторів видобувної промисловості енергетичних ресурсів у всьому світі з метою досягнення високого рівня регулювання.

В Копенгагені зустрівся з Главою МЗС Канади Христею Фріланд. Разом братимемо участь в Конференції з питань реформ. Висловив вдячність за чітку позицію Оттави щодо підтримки Києва. pic.twitter.com/NrZizayahh — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 26, 2018

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Копенгагені (Данія) на Міжнародній конференції з питань українських реформ буде обговорюватись агресія Російської Федерації (РФ) в Україні.