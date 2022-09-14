Украина готова увеличить экспорт электроэнергии в Европу, но есть условие

"Европа в ожидании без преувеличения тяжелейшего для себя отопительного сезона, ожидает поддержки от Украины электроэнергией и запрос от 1 до 4 тысяч мегаватт. Соответственно мы говорим, что украинская энергосистема готова поддерживать европейские страны при условии, что Запорожская АЭС, имеющая шесть блоков общей мощностью 6 тысяч мегаватт, будет под украинским контролем, будет безопасно работать, демилитаризована. В таком случае, конечно, мы сможем выполнять все наши обязательства по экспорту по поддержке Европы", - сказал он.

Шмыгаль не стал скрывать, что Украина хочет расширить возможности экспорта электроэнергии в Европу максимально до 2700 мегаватт.

"Сейчас 300, можем и хотим иметь 2700, потому что через два месяца, когда мы экспортировали 100, потом 200 и сейчас 300, мы получали 3 миллиарда гривен чистой прибыли. Это огромный экспортный ресурс для Украины, который станет компенсатором тех потерь, что мы понесли в металлургии, химии, руды и прочее, что мы потеряли из-за блокирования украинских портов", - добавил глава правительства.

Что с Запорожской АЭС?

По словам Шмыгаля, Запорожская АЭС остановлена. Она переведена в так называемый холодный режим. Все блоки приостановлены, выработка электроэнергии происходит на скудном уровне, его хватает для частичного обеспечения собственных нужд.

"Восстановленные линии позволяют сохранять режим охлаждения ядерного горючего на станции и режим безопасности. Украинский коллектив станции выполняет свою работу полностью. Конечно, там незаконно находятся представители "Росатома", конечно там находятся российские террористические вооруженные группировки, достаточно в большом количестве, скрывавшиеся от миссии МАГАТЭ, но в любом случае пребывание в городе зафиксировали, техника российская там априори не может находиться, но находится, и следы обстрелов было видно, с какой территории прилетали все эти ракеты и снаряды", - говорит премьер.

Сколько электроэнергии экспортирует Украина в Европу сейчас

По данным Шмыгаля, Украина экспортирует в Польшу, Румынию, Словакию в пределах 300 мегаватт, что является квотой.

"Помимо этой квоты, вне нее мы экспортируем в Польшу 265 мегаватт - это дополнительно. И отдельно мы более 150 мегаватт экспортируем в Молдову, но имеем возможность экспортировать 600 мегаватт для поддержки молдавской энергосети", - говорит он.