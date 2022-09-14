Україна готова збільшити експорт електроенергії в Європу, але є умова

"Європа в очікуванні без перебільшення найважчого для себе опалювального сезону, очікує підтримки від України електроенергією і запит є від 1 до 4 тисяч мегават. Відповідно ми говоримо, що українська енергосистема готова підтримувати європейські країни за умов, що Запорізька АЕС, яка має шість блоків загальною потужністю 6 тисяч мегават, буде під українським контролем, буде безпечно працювати, демілітаризована. В такому випадку, звичайно, ми зможемо виконувати всі наші зобов'язання для експорту по підтримці Європи", - сказав він.

Шмигаль не приховує, що Україна хоче розширити можливості експорту електроенергії в Європу, максимально до 2700 мегават.

"Зараз 300, можемо і хочемо мати 2700, тому що за два місяці, коли ми експортували 100, потім 200 і зараз 300, ми отримували 3 мільярди гривень чистого прибутку. Це величезний експортний ресурс для України, який стане компенсатором тих втрат, які ми понесли в металургії, хімії, руди і інше, що ми втратили через блокування українських портів", - додав голова уряду.

Що з Запорізькою АЕС?

За словами Шмигаля, Запорізька АЕС зупинена. Вона переведена в так званий холодний режим. Всі блоки призупинені, вироблення електроенергії відбувається на мізерному рівні, його вистачає для часткового забезпечення власних потреб.

"Відновлені лінії дозволяють зберігати режим охолодження ядерного пального на станції і режим безпеки. Український колектив станції виконує свою роботу повністю. Звичайно, там незаконно знаходяться представники "Росатому", звичайно там знаходяться російські терористичні збройні угруповання, доволі у великій кількості, які ховалися від місії МАГАТЕ, але у будь-якому випадку перебування в місті зафіксували, техніка російська там апріорі не може знаходитись, але знаходиться, і сліді обстрілів було видно, з якої території прилітали всі ці ракети і снаряди", - каже прем’єр.

Скільки електроенергії експортує Україна в Європу зараз

За даними Шмигаля, Україна експортує в Польщу, Румунію, Словаччину в межах 300 мегават, що є квотою.

"Окрім цієї квоти, поза неї ми експортуємо в Польщу 265 мегават - це додатково. І окремо ми понад 150 мегават експортуємо в Молдову, але маємо можливість експортувати 600 мегават для підтримки молдовської енергомережі", - каже він.