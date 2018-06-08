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Украина готова увеличить численность военных в Афганистане в три раза, - Полторак

НовостиПолитика    08.06.2018 - 18:19
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Вооруженные силы Украины выполняют задачи в Афганистане 11 лет

Украина готова увеличить численность военных в Афганистане в три раза. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщается, Полторак принял участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО.

"11 лет Вооруженные силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан и в дальнейшем будем принимать участие в операции в составе миссии. Мы готовы увеличить вклад и направить дополнительный персонал в штаб миссии - увеличить численность персонала втрое", - отметил Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что 335 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в международных операциях под руководством ООН и НАТО.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Полторак, Афганистан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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