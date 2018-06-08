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Україна готова збільшити чисельність військових в Афганістані втричі, - Полторак

НовиниПолітика    08.06.2018 - 18:19
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Збройні сили України виконують завдання в Афганістані 11 років

Україна готова збільшити чисельність військових в Афганістані втричі. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міноборони.

Як повідомляється, Полторак взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради з країнами-контрибуторами місії НАТО.

"11 років Збройні сили України виконують завдання в Республіці Афганістан і  надалі братимемо участь в операції у складі місії. Ми готові збільшити внесок та направити додатковий персонал до штабу місії - збільшити чисельність персоналу втричі", - зазначив Полторак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 335 військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) беруть участь міжнародних операціях під проводом ООН та НАТО.

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Теги публікації: Міністерство оборони України, Полторак, Афганистан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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