Украина готова к участию в новой программе НАТО, - Загороднюк

Украина подала заявку на участие в Программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на рабочем завтраке с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Загороднюк заявил, что присоединение к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является приоритетом для Украины.

"Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Загороднюк и призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО являются реформы в секторе безопасности и обороны, а также - укрепление безопасности институтов.

Отметим, в декабре Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО.