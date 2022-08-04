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Украина готова стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Умару Сисоку Эмбало - лидером Гвинеи-Бисау, что в Западной Африке. Он заверил, что Украина готова выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

Телефонный разговор президентов стал первым в истории двусторонних отношений между странами. Зеленский поздравил коллегу с избранием на пост главы Экономического сообщества стран Западной Африки.

"Обсудили поддержку, в частности, в международных организациях. Отметил готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе", - добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что хочет провести личный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

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Владимир Зеленскийпродовольственный кризисАфрика