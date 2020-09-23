Страны мира должны вместе преодолевать экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Украина готова сделать свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности человечества.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что страны мира должны выйти из нынешнего кризиса более сильными и подготовленными.

"Вряд ли это последняя пандемия, которую нам предстоит пройти, и мы должны выйти более подготовленными ... Мы нуждаемся в искренности, в диалоге и действенной солидарности. Нужно вместе преодолевать серьезный экономический кризис. Ожидания падения ВВП - это не просто статистика, это снижение качества жизни миллионов людей , угроза голода. Украина готова сделать свой вклад в обеспечении продовольствием потребностей человечества", - сказал Зеленский.

РБК-Украина писало, что генсек ООН призвал усилить международное сотрудничество для борьбы с COVID-19.

Ранее сообщалось, что COVID-19 сокращает примерно 500 млн рабочих мест по всему миру.