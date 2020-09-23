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Україна готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства

Автор: Инна Собора

Країни світу повинні разом долати економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу. Україна готова зробити свій внесок у забезпечення продовольчої безпеки людства.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

Він наголосив, що країни світу повинні вийти з нинішньої кризи більш сильними та підготовленими.

"Навряд чи це остання пандемія, яку нам доведеться пройти, тож ми маємо вийти більш підготовленими…Ми потребуємо щирості у діалозі та дієвої солідарності. Потрібно разом долати найсерйознішу економічну кризу. Очікування падіння ВВП - це не просто статистика, це зниження якості життя мільйонів людей, загроза голоду. Україні готова зробити свій внесок у забезпеченні продовольством потреб людства", - сказав Зеленський.

РБК-Україна писало, що генсек ООН закликав посилити міжнародне співробітництво для боротьби з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що COVID-19 скорочує приблизно 500 млн робочих місць по всьому світу.

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