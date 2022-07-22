Украина готова помочь Молдове избавиться от оккупантов в Приднестровье, - ГУР

Украина как государство готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова на телемарафоне.

"Я поддерживают стремления Молдовы избавиться оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", - отметил он.

Напомним, сегодня так называемый "министр иностранных дел" Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что оккупированный регион намерен в будущем присоединиться к России.

РБК-Украина собрало всю актуальную информацию в материале "Приднестровье хочет войти в состав РФ: реакция сторон и угрозы для Украины".

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