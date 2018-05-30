Украина готова передать РФ 23 россиян для освобождения политзаключенных

Украинская сторона настаивает на освобождении удерживаемых в России политзаключенных

Украина готова передать Российской Федерации 23 россиян для освобождения украинских политзаключенных. Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

"Мы заявили, в том числе и в Минске, о готовности передать Российской Федерации 23 россиян, чтобы освободить украинцев в тюрьмах России. Мы будем еще и еще раз ставить этот вопрос", - отметила Геращенко.

Она также отметила, что вопрос политзаключенных в Крыму украинская сторона не может поднимать на переговорах в Минске.

"Во время работы минской группы обсуждается только война в Донбассе. Но в ПАСЕ, в ООН, нормандском формате - в любом составе вопрос обсуждается. Что еще меня тревожит? Реакция мира на все это. Спецпредставитель по вопросам свободы слова ОБСЕ, Совет Европы сделали заявления о задержании (Кирилла, - ред.) Вышинского. А где их беспокойство хотя бы о том, что более двух недель голодает Сенцов?", - подчеркнула Геращенко.

Сьогодні Мінськ. Іду з важким серцем. Й через страшні нічні новини. Й через гостре усвідомлення, що відбувається... Опубліковано Iryna Gerashchenko 29 травня 2018 р.

Напомним, ранее Госдепартамент США призвал Россию освободить более 60 политических заключенных.