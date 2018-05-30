Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна готова передати РФ 23 росіян для звільнення політв'язнів

НовиниПолітика    30.05.2018 - 09:11
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Українська сторона наполягає на звільненні утримуваних у Росії політв'язнів

Україна готова передати Російській Федерації 23 росіян для звільнення українських політв'язнів. Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявила перший віце-спікер Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко.

"Ми заявили, у тому числі і в Мінську, про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, щоб звільнити українців у в'язницях Росії. Ми будемо ще і ще раз ставити це питання", - зазначила Геращенко.

Вона також зазначила, що питання політв'язнів у Криму українська сторона не може піднімати на переговорах у Мінську.

"Під час роботи мінської групи обговорюється тільки війна в Донбасі. Але в ПАРЄ, ООН, нормандському форматі - в будь-якому складі питання обговорюється. Що ще мене турбує? Реакція світу на все це. Спецпредставник з питань свободи слова ОБСЄ, Рада Європи зробили заяви про затримання (Кирила, - ред.) Вишинського. А де їх занепокоєння хоча б про те, що більше двох тижнів голодує Сенцов?", - підкреслила Геращенко.

 

Сьогодні Мінськ. Іду з важким серцем. Й через страшні нічні новини. Й через гостре усвідомлення, що відбувається...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 29 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США закликав Росію звільнити понад 60 політичних в'язнів.

 

РФ виступила проти зустрічі в нормандському форматі без закріплення "формули Штайнмайєра"
Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос ": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top