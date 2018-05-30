Україна готова передати РФ 23 росіян для звільнення політв'язнів

Українська сторона наполягає на звільненні утримуваних у Росії політв'язнів

Україна готова передати Російській Федерації 23 росіян для звільнення українських політв'язнів. Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявила перший віце-спікер Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко.

"Ми заявили, у тому числі і в Мінську, про готовність передати Російській Федерації 23 росіян, щоб звільнити українців у в'язницях Росії. Ми будемо ще і ще раз ставити це питання", - зазначила Геращенко.

Вона також зазначила, що питання політв'язнів у Криму українська сторона не може піднімати на переговорах у Мінську.

"Під час роботи мінської групи обговорюється тільки війна в Донбасі. Але в ПАРЄ, ООН, нормандському форматі - в будь-якому складі питання обговорюється. Що ще мене турбує? Реакція світу на все це. Спецпредставник з питань свободи слова ОБСЄ, Рада Європи зробили заяви про затримання (Кирила, - ред.) Вишинського. А де їх занепокоєння хоча б про те, що більше двох тижнів голодує Сенцов?", - підкреслила Геращенко.

Сьогодні Мінськ. Іду з важким серцем. Й через страшні нічні новини. Й через гостре усвідомлення, що відбувається... Опубліковано Iryna Gerashchenko 29 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США закликав Росію звільнити понад 60 політичних в'язнів.