Украина готова отразить полномасштабное нападение, - командующий ВСУ

Украинская армия готова к обороне и отражению атак противника. Вооруженные силы Украины могут противостоять как полномасштабному вторжению, так и попыткам захвата объектов критической инфрастуктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного .

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - сказал Залужный в ходе посещения штаба учений на острове Змеиный.

Как сообщили в генеральном штабе ВСУ, с 9 по 13 августа на пяти полигонах и острове Змеиный проходят командно-штабные учения с привлечением командования объединенных сил и Вооруженных сил.

Фото: Залужный на учениях на острове Змеиный (facebook.com/GeneralStaff.ua)