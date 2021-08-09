Україна готова відбити повномасштабний напад, - командувач ЗСУ

Українська армія готова до оборони і відбиття атак противника. Збройні Сили України можуть протистояти як повномасштабному вторгненню, так і спробам захоплення об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", - сказав Залужний в ході відвідування штабу навчань на острові Зміїний.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, з 9 по 13 серпня на п'яти полігонах і острові Зміїний проходять командно-штабні навчання із залученням командування об'єднаних сил і збройних сил.

Фото: Залужний на навчаннях на острові Зміїний (facebook.com/GeneralStaff.ua)