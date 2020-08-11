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Украина готова быть основным партнером НАТО в Черном море, - Стефанишина

Украина, Вторник 11 августа 2020 18:57
Украина готова быть основным партнером НАТО в Черном море, - Стефанишина
Фото: Ольга Стефанишина (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Также Украина надеется на тесное сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами

Украина готова быть основным партнером НАТО в обеспечении безопасности в Черном море. Также страна надеется на более тесное сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время встречи с Послом Мелиндой Симмонс, передает пресс-служба вице-премьера.

"Украина готова быть основным партнером Североатлантического альянса в обеспечении безопасности в Черном море. В рамках программы расширенных возможностей НАТО, партнером которой недавно стала Украина, мы надеемся на активизацию совместных усилий для обеспечения безопасности в черноморском регионе, а также на тесное сотрудничество по преодолению гибридных угроз", - заявила Стефанишина.

Кроме того, на встрече стороны обсудили последующие шаги в соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский сказал, что в новой Национальной разведывательной программе на 2021-2025 годы надо закрепить переход на стандарты НАТО: речь идет о стандартах в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации.

Как писало РБК-Украина, в конце мая Зеленский подписал указ "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".

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