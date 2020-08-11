Україна готова бути основним партнером НАТО в Чорному морі, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина (facebook.com)

Також Україна сподівається на тісну співпрацю в боротьбі з гібридними загрозами

Україна готова бути основним партнером НАТО в забезпеченні безпеки в Чорному морі. Також країна сподівається на більш тісну співпрацю в боротьбі з гібридними погрозами.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час зустрічі з Послом Меліндою Сіммонс, передає прес-служба віце-прем'єрки.

"Україна готова бути основним партнером Північноатлантичного альянсу в забезпеченні безпеки в Чорному морі. В рамках програми розширених можливостей НАТО, партнером якої недавно стала Україна, ми сподіваємося на активізацію спільних зусиль для забезпечення безпеки в чорноморському регіоні, а також на тісну співпрацю щодо подолання гібридних загроз", - заявила Стефанішина.

Крім того, на зустрічі сторони обговорили подальші кроки в угоді про політичне співробітництво, вільної торгівлі та партнерство між Україною і Великою Британією.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський сказав, що у новій Національній розвідувальній програмі на 2021-2025 роки треба закріпити перехід на стандарти НАТО: мова йде про стандарти у питаннях збору, обробки та надання розвідувальної інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці травня Зеленський підписав указ "Про річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік".