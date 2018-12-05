Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя, - Турчинов

Фото: випробування ракети (twitter.com/Turchynov)

В Україні провели випробування нову крилату ракету і модернізовані С-125

В Україні провели випробування нової крилатої ракети і модернізованих зенітно-ракетних комплексів С-125. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова.

За словами Турчинова, Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя .

"Випробування нової крилатої ракети і модернізованих С-125. Всі цілі вражені! Крилата ракета знищила умовного противника на відстані 280 кілометрів. І це тільки початок! До оборони Чорноморського і Азовського узбережжя готові", - заявив він в Twitter.

Фото (twitter.com/Turchynov)

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області некеровані ракети РС-80 від ДАХК "Артем" успішно пройшли один з етапів державних випробувань. Під час триденних випробувань, які проходили на одному з військових полігонів в Чернігівській області, було підтверджено відповідність РС-80 основними тактико-технічними характеристиками і можливість їх застосування з вертольотів.

Також на військових полігонах провели вогневі випробування нового українського танка Т-72АМТ, розробленого та створеного на Київському бронетанковому заводі. Повідомлялося, що модернізована версія Т-72А в ході випробувань відпрацьовує всі режими стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат", потужності яких достатньо для знищення навіть найбільш захищених ворожих танків.