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Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя, - Турчинов

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 13:37
Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя, - Турчинов
Фото: випробування ракети (twitter.com/Turchynov)

В Україні провели випробування нову крилату ракету і модернізовані С-125

В Україні провели випробування нової крилатої ракети і модернізованих зенітно-ракетних комплексів С-125. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Турчинова.

За словами Турчинова, Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя .

"Випробування нової крилатої ракети і модернізованих С-125. Всі цілі вражені! Крилата ракета знищила умовного противника на відстані 280 кілометрів. І це тільки початок! До оборони Чорноморського і Азовського узбережжя готові", - заявив він в Twitter.

 

Фото (twitter.com/Turchynov)

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області некеровані ракети РС-80 від ДАХК "Артем" успішно пройшли один з етапів державних випробувань. Під час триденних випробувань, які проходили на одному з військових полігонів в Чернігівській області, було підтверджено відповідність РС-80 основними тактико-технічними характеристиками і можливість їх застосування з вертольотів.

Також на військових полігонах провели вогневі випробування нового українського танка Т-72АМТ, розробленого та створеного на Київському бронетанковому заводі. Повідомлялося, що модернізована версія Т-72А в ході випробувань відпрацьовує всі режими стрільби різними типами боєприпасів, включаючи високоточні керовані ракети "Комбат", потужності яких достатньо для знищення навіть найбільш захищених ворожих танків.

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