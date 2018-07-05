Україна готова обміняти ще 13 росіян на українських політв'язнів, - Геращенко

Зокрема, Україна готова передати РФ Вишинського

Україна готова розглянути передачу ще 13 росіян для звільнення українських політв'язнів в Російській Федерації (РФ) та на окупованих територіях. Про це заявила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, повідомляє "112 Україна".

Геращенко, яка входить до складу гуманітарної підгрупи контактної групи в Мінську, має намір сьогодні письмово проінформувати представника Росії в ТКГ про готовність України до такого обміну.

Так, Геращенко повідомила, що в ході перевірки осіб, відвідати яких просить омбудсмен РФ Тетяна Москалькова, вони зізналися, що мають або російське, або подвійне громадянство.

"(У списку - ред.) були наступні особи - Вишинський, Галичий, Джемієв, Жидких, Камалов, Марчуков, Міхальчевський, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаєв і Юревич, які визнали, що вони мають або російське, або подвійне громадянство, так само зізналися в роботі на державу-агресора", - заявила вона, зазначивши, що Україна готова передати їх РФ, щоб звільнити українських політв'язнів.

"Українська сторона готова розглянути ще те, щоб ми могли передати цих осіб в Росію, щоб звільнити політв'язнів Кремля, які утримуються у в'язницях РФ, також Балуха та інших наших героїв, яких катують в окупованому Криму", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова обміняти 23 громадян Росії на українців, які перебувають в Росії і на окупованих територіях.

Відзначимо, раніше Геращенко заявляла про намір перевірити осіб зі списку Москалькової. Крім того, Геращенко заявляла, що Москалькова повинна вибачитися перед українським омбудсменом Людмилою Денісовою за свою поведінку.

Також Геращенко неодноразово заявляла, що Україна чекає від Росії відповіді на пропозицію з обміну 23 росіян на утримуваних в РФ українців. Зокрема, це питання обговорювалося і в рамках засідання контактної групи.