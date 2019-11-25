Украина готова к либерализации автоперевозок с Турцией в 2020, - МИУ

Украина готова к либерализации автоперевозок с Турцией уже в начале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

В частности, 25 ноября в рамках рабочего визита в Лондон глава МИУ Украины Владислав Криклий провел двустороннюю встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турции Джахитом Тураном.

Криклий отметил плодотворное сотрудничество в сфере транспорта между странами и подчеркнул, что Украина высоко ценит дружеские отношения с Турецкой республикой.

Украинский министр поблагодарил за позицию Турции о непризнании аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что постоянные провокации, в том числе распространение российскими СМИ недостоверных сообщений о паромном сообщении между Турцией и аннексированным Крымом, не достигнут цели дестабилизировать отношения между Украиной и Турцией.

Кроме того, министры во время встречи также обсудили украинско-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в сфере морского поиска и спасения, перспективы развития комбинированных перевозок между двумя странами, конструктивное сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Криклий подчеркнул, что Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их привлечении в транспортную отрасль, в частности, в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

"Министр инфраструктуры Украины заявил о готовности украинской стороны внести изменения в Соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализовать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Турции ранее опровергло информацию о возобновлении паромного сообщения между Турцией и оккупированным РФ Крымом.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 ноября появилась информация, что прерванное два года назад паромное сообщение между Турцией и аннексированным Крымом восстановлено. А паромы между черноморскими портами будут ходить раз в неделю.

Отметим, в октябре 2017-го власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов оккупированного Крыма. Запрет касается кораблей под любым флагом.