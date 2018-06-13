Украина готова к компромиссам для освобождения заложников в ОРДЛО, - ТКГ

Украина предлагает России с участием Красного Креста создать трехсторонний механизм поиска пропавших без вести

Украинская сторона заявила о готовности пойти на компромиссы ради освобождения украинских заложников, которых удерживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом шла речь во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 13 июня, сообщила Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, которых удерживают в РФ и в ОРДЛО. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ относительно этой проблемы будет способствовать скорейшему решению вопроса", - отметила Олифер.

Украинская сторона также напомнила, что ожидает от России пересмотра ее позиции относительно важной гуманитарной инициативы - создания при участии Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.

Выполнение блоку безопасности вопросам Минских соглашений - безоговорочный путь для установки полноценного и всеобъемлющего... Опубликовано Даркой Олифер 13 июня 2018 г.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины собрала документальные свидетельства почти 500 украинских граждан - бывших заложников в ОРДЛО факты о физических пыток и психологических издевательств во время пребывания в заложниках.

Добавим, что 9 июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных.