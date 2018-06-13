Україна готова до компромісів для звільнення заручників в ОРДЛО, - ТКГ

Україна також пропонує Росії за участю Червоного Хреста створити тристоронній механізм пошуку зниклих безвісти

Українська сторона заявила про готовність піти на компроміси заради звільнення українських заручників, котрих утримують в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це йшлося під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську у середу, 13 червня, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона готова до компромісів задля звільнення людей, яких утримують в РФ та в ОРДЛО. Сподіваємося, що телефонна розмова президентів України та РФ щодо цієї проблеми сприятиме якнайшвидшому вирішенню питання", - зазначила Оліфер.

Також українська сторона нагадала, що очікує від Росії перегляду її позиції щодо важливої гуманітарної ініціативи - створення за участі України, РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного... Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України зібрала документальні свідчення майже 500 українських громадян - колишніх заручників в ОРДЛО про факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках.

Додамо, що 9 червня 2018 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів.