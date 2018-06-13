Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна готова до компромісів для звільнення заручників в ОРДЛО, - ТКГ

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 20:49
Фото: зустріч звільнених заручників у Києві 27.12.2017 (РБК-Україна)
Фото: зустріч звільнених заручників у Києві 27.12.2017 (РБК-Україна)

Україна також пропонує Росії за участю Червоного Хреста створити тристоронній механізм пошуку зниклих безвісти

Українська сторона заявила про готовність піти на компроміси заради звільнення українських заручників, котрих утримують в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це йшлося під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську у середу, 13 червня, повідомила у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона готова до компромісів задля звільнення людей, яких утримують в РФ та в ОРДЛО. Сподіваємося, що телефонна розмова президентів України та РФ щодо цієї проблеми сприятиме якнайшвидшому вирішенню питання", - зазначила Оліфер.

Також українська сторона нагадала, що очікує від Росії перегляду її позиції щодо важливої гуманітарної ініціативи - створення за участі України, РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти.

 

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод - беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного...

Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України зібрала документальні свідчення майже 500 українських громадян - колишніх заручників в ОРДЛО про факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках.

Додамо, що 9 червня 2018 року президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у ході якої обговорювалося питання звільнення українських політв’язнів.

Наступні переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудуться в Мінську 27 червня МінТОТ розпочало одноразові виплати звільненим у грудні українським заручникам
Теги публікації: заложники, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся