Украина готова изучить возможность производства самолетов совместно с Турцией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Atlantic Council .

По его словам, когда этим летом Турция боролась с лесными пожарами, Украина предложила помощь и направила два больших противопожарных самолета "Антонов" и ряд специализированных вертолетов.

"Наши турецкие друзья были очень впечатлены возможностями украинских самолетов "Антонов" для тушения пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес к самолету "Антонов". Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов "Антонов" и международного экспорта", - отметил Кулеба.

Он добавил, что намерен обсудить эту тему более подробно во время следующей встречи в декабре 2021 года, которая пройдет в Анкаре.