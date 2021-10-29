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Украина готова изучить возможность производства самолетов совместно с Турцией

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Киев, Пятница 29 октября 2021 12:55
Украина готова изучить возможность производства самолетов совместно с Турцией Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украина готова изучить возможность производства самолетов "Антонов" совместно с Турцией. Турецкая сторона недавно выразила интерес в украинской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Atlantic Council.

По его словам, когда этим летом Турция боролась с лесными пожарами, Украина предложила помощь и направила два больших противопожарных самолета "Антонов" и ряд специализированных вертолетов.

"Наши турецкие друзья были очень впечатлены возможностями украинских самолетов "Антонов" для тушения пожаров. Во время последней встречи с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес к самолету "Антонов". Украина приветствует этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов "Антонов" и международного экспорта", - отметил Кулеба.

Он добавил, что намерен обсудить эту тему более подробно во время следующей встречи в декабре 2021 года, которая пройдет в Анкаре.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский авиапроизводитель планирует совместный проект с Канадой.

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АНТК им. Антонова Турция Дмитрий Кулеба
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