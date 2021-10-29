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Україна готова вивчити можливість виробництва літаків спільно з Туреччиною

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 12:55
Україна готова вивчити можливість виробництва літаків спільно з Туреччиною Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україна готова вивчити можливість виробництва літаків "Антонов" спільно з Туреччиною. Турецька сторона нещодавно висловила інтерес в українській авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Atlantic Council.

За його словами, коли влітку Туреччина боролася з лісовими пожежами, Україна запропонувала допомогу і направила два великих протипожежних літаки "Антонов" і ряд спеціалізованих вертольотів.

"Наші турецькі друзі були дуже вражені можливостями українських літаків "Антонов" для гасіння пожеж. Під час останньої зустрічі з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові в жовтні 2021 року він висловив інтерес до літака "Антонов". Україна вітає цей інтерес і готова вивчити можливості спільного виробництва літаків "Антонов" та міжнародного експорту", - зазначив Кулеба.

Він додав, що має намір обговорити цю тему більш детально під час наступної зустрічі в грудні 2021 року, яка пройде в Анкарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український авіавиробник планує спільний проект з Канадою.

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АНТК им. Антонова Турция Дмитро Кулеба
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