Україна готова вивчити можливість виробництва літаків спільно з Туреччиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Atlantic Council .

За його словами, коли влітку Туреччина боролася з лісовими пожежами, Україна запропонувала допомогу і направила два великих протипожежних літаки "Антонов" і ряд спеціалізованих вертольотів.

"Наші турецькі друзі були дуже вражені можливостями українських літаків "Антонов" для гасіння пожеж. Під час останньої зустрічі з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові в жовтні 2021 року він висловив інтерес до літака "Антонов". Україна вітає цей інтерес і готова вивчити можливості спільного виробництва літаків "Антонов" та міжнародного експорту", - зазначив Кулеба.

Він додав, що має намір обговорити цю тему більш детально під час наступної зустрічі в грудні 2021 року, яка пройде в Анкарі.