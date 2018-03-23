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Украина за год нарастила добычу газа на 700 млн кубометров

НовостиЭнергетика    23.03.2018 - 11:57
Фото: добыча газа (УНИАН)
Фото: добыча газа (УНИАН)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин не влияет на стоимость газа

За 2017 год Украина нарастила добычу газа на 700 млн кубометров. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Правительство не влияет на стоимость закупленного газа. Это ответственность "Нафтогаза", они абсолютно независимы. Ранее "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" были бедные как церковные мыши. Я взялся за этот вопрос, мы инвестировали в отрасль и нарастили в прошлом году добычу на 700 млн кубов", - заявил Гройсман.

 

Напомним, в феврале Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщала, что добыча газа в Украине за год увеличилась на 450 млн куб. м. В частности, в 2017 году в Украине добыли 20,5 млрд куб. м газа (в 2016 году - 20,1 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2016 годом составило 450 млн куб. м, или 2%.

Отметим, "Укргаздобыча" добыла 15,3 млрд куб. м газа, что составляет 74,3% от общего объема добычи в стране. Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных потребностей. Объем добычи "Укргаздобыча" в 2017 году увеличился на 640 млн куб. м (4,2%) по сравнению с 2016 годом.

В Кабмине заявили, что нормы потребления газа не будут уменьшаться
Теги: Владимир Гройсман, добыча, газ
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