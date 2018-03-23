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Україна за рік збільшила видобуток газу на 700 млн кубометрів

НовиниЕнергетика    23.03.2018 - 11:57
Фото: видобуток газу (УНІАН)
Фото: видобуток газу (УНІАН)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін не впливає на вартість газу

За 2017 рік Україна наростила видобуток газу на 700 млн кубометрів. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Уряд не впливає на вартість закупленого газу. Це відповідальність "Нафтогазу", вони абсолютно незалежні. Раніше "Нафтогаз" і "Укргазвидобування" були бідні як церковні миші. Я взявся за це питання, ми інвестували в галузь і наростили в минулому році видобуток на 700 млн кубів", - заявив Гройсман.

 

Нагадаємо, у лютому Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомляла, що видобуток газу в Україні за рік збільшився на 450 млн куб. м. Зокрема, у 2017 році в Україні видобуто 20,5 млрд куб. м газу (у 2016 році - 20,1 млрд куб. м). Збільшення видобутку газу в порівнянні з 2016 роком склало 450 млн куб. м, або 2%.

Відзначимо, "Укргазвидобування" видобула 15,3 млрд куб. м газу, що становить 74,3% від загального обсягу видобутку в країні. Ці обсяги включають також видобутий газ, використаний підприємством для власних потреб. Обсяг видобутку "Укргазвидобування" в 2017 році збільшився на 640 млн куб. м (4,2%) у порівнянні з 2016 роком.

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Теги: Володимир Гройсман, добыча, газ
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