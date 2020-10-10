ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина - Германия: где смотреть матч Лиги наций

Автор: Вера Олейник

Сборная Украины дома сыграет против Германии в матче 3 тура Лиги наций. Согласно котировкам букмекеров, команда Шевченко является безоговорочным аутсайдером противостояния.

Самые читаемые новости

10 октября 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"

Матч пройдет в субботу, 10 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Трибуны стадиона могут быть заполнены на 30%, то есть поединок могут посетить около 21 тысячи болельщиков. Игра начнется в 21:45. В прямом эфире встречу покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

После двух стартовых туров в Лиге наций "сине-желтые" идут на втором месте, обыграв дома Швейцарию 2:1 и уступив Испании на выезде 4:0. Германия идет следом, набрав лишь 2 очка. Команда Йоахима Лева с одинаковым счетом 1: 1 сыграла вничью с испанцами и швейцарцами.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сборная Украиныонлайн-трансляцияонлайнтрансляциясборная ГерманииЛига наций