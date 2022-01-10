Украина и Германия разоблачили международную банду мошенников. Завладели миллионами гривен

"Преступная группировка использовала скомпрометированные данные клиентов иностранных банков для расчетов в онлайн-магазинах. Купленные товары фигуранты перепродавали и получали "прибыли", - пишет пресс-служба.

Одним из организаторов схемы оказался 40-летний гражданин из Украины. Вместе со знакомым он получал на хакерских форумах скомпрометированные реквизиты банковских счетов граждан ЕС. Используя данные из жертв злоумышленники оплачивали различные покупки в интернет-магазинах.

В частности, мошенники организовали и сайт, где размещали предложения по трудоустройству и набирали торговых агентов.

"С помощью созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправления товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки", - добавляет пресс-служба.

Общая сумма убытков достигает более 18 млн гривен.

В присутствии правоохранителей Германии был проведен обыск по месту жительства одного из организаторов схемы. Полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны.

Согласно ч. 3 ст. 190 уголовного кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Фото: международную банду мошенников кіберполіція викрила Украины и Германии (cyberpolice.gov.ua)