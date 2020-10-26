Украина и Германия проведут более 50 оборонных мероприятий в 2021

Оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году проведут более 50 совместных мероприятий. Таким образом в украинской армии планируют углубить сотрудничество с НАТО и странами Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

План двустороннего военного сотрудничества согласовали во время визита делегации Министерства обороны Украины в Германию.

"Они (оборонные мероприятия, - ред.) направлены на достижение Вооруженными Силами Украины стандартов НАТО, совместимости с вооруженными силами стран-партнеров, а также более тесного сотрудничества в области безопасности и обороны со странами-членами Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Немецкая сторона также выразила поддержку в аспекте территориальной целостности и независимости Украины, готовности продолжить работу по поиску путей урегулирования вооруженного конфликта с Россией политико-дипломатическими средствами, в том числе через активизацию деятельности Нормандского формата, а также использования других возможных международных инструментов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 года.

Как писало РБК-Украина, ранее Воздушные силы ВСУ представили план развития до 2035 года. В нем отмечалась необходимость дополнительного финансирования со стороны правительства.