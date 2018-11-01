ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина и Германия планируют выйти на товарооборот в 10 млрд евро в год

Новости » Экономика    01.11.2018 - 17:06
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Сейчас товарооборот между странами приближается к 8 млрд евро в год

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд евро в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера в Twitter.

"Германия активно помогает во внедрении реформ. Децентрализация, формирование Фонда энергоэффективности, совместные инвестиционные проекты - повестка дня нашего сотрудничества. Наш товарооборот приближается к 8 млрд евро в год. Ставим цель достичь 10 млрд евро", - заявил Гройсман.

Также Гройсман добавил, что в конце ноября он будет участвовать в третьем немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что экономические отношения Украины и Германии продолжают демонстрировать позитивную динамику. В частности, Германия инвестирует в различные предприятия Украины. Двусторонний внешнеторговый оборот товарами и услугами в 2017 году вырос на 22,8% - до 7,91 млрд долларов.

Кроме того Германия входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины.

Меркель: Германия является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине Порошенко призвал немецких инвесторов внимательнее присмотреться к украинской экономике
Новости Украины Владимир ГройсмантоварооборотГермания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь