Товарооборот между Украиной и ФРГ вырос до 7,9 млрд долларов

Двусторонний внешнеторговый оборот товарами и услугами в 2017 году вырос на 22,8%

Экономические отношения Украины и Германии положительные и продолжают демонстрировать позитивную динамику. Об этом на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил премьер-министром Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

Премьер-министр Украины отметил, что визит президента ФРГ это еще один шаг для усиления отношений между странами, "которые уже сейчас демонстрируют хорошую динамику и имеют большой потенциал".

Как отмечается, Германия входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины.

"Между Украиной и Германией действуют 85 межгосударственных документов, работает Украинский-немецкий группа высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества, а в октябре 2016 открыта Немецко-украинский промышленно-торговая палата", - говорится в докладе.

Сообщается, что Германия инвестирует в разного рода предприятия Украины. Двусторонний внешнеторговый оборот товарами и услугами в 2017 году вырос на 22,8% - до 7,91 млрд дол.

"Аннексия Крыма, продолжение войны на востоке ... Это нагружает нас и Украину. Могу заверить, что территориальная целостность, безопасность Украины - это дело, которое лежит у нас на сердце. Вы может рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Штайнмайер.

Во время встречи обсуждался проект "Северный поток - 2", который является потенциально опасной инициативой, которая "несет прямую угрозу для потребителей Германии и всей Европы".

На встрече представители стран отметили усиление экономического сотрудничества и обсудили дальнейшие его перспективы.

"Мы придаем большое значение тем реформам, которые реализуются (в Украине, - ред). И знаем, что вы всеми силами поддерживаете этот прогресс", - сказал президент Германии.

Напомним, в Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев.