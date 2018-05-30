Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Товарооборот между Украиной и ФРГ вырос до 7,9 млрд долларов

НовостиПолитика    30.05.2018 - 06:22
Фото: Владимир Гройсман и Франк-Вальтер Штайнмайер (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман и Франк-Вальтер Штайнмайер (kmu.gov.ua)

Двусторонний внешнеторговый оборот товарами и услугами в 2017 году вырос на 22,8%

Экономические отношения Украины и Германии положительные и продолжают демонстрировать позитивную динамику. Об этом на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил премьер-министром Украины Владимир Гройсман, передает "Урядовий портал".

Премьер-министр Украины отметил, что визит президента ФРГ это еще один шаг для усиления отношений между странами, "которые уже сейчас демонстрируют хорошую динамику и имеют большой потенциал".

Как отмечается, Германия входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины.

"Между Украиной и Германией действуют 85 межгосударственных документов, работает Украинский-немецкий группа высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества, а в октябре 2016 открыта Немецко-украинский промышленно-торговая палата", - говорится в докладе.

Сообщается, что Германия инвестирует в разного рода предприятия Украины. Двусторонний внешнеторговый оборот товарами и услугами в 2017 году вырос на 22,8% - до 7,91 млрд дол.

"Аннексия Крыма, продолжение войны на востоке ... Это нагружает нас и Украину. Могу заверить, что территориальная целостность, безопасность Украины - это дело, которое лежит у нас на сердце. Вы может рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Штайнмайер.

Во время встречи обсуждался проект "Северный поток - 2", который  является потенциально опасной инициативой, которая "несет прямую угрозу для потребителей Германии и всей Европы".

На встрече представители стран отметили усиление экономического сотрудничества и обсудили дальнейшие его перспективы.

"Мы придаем большое значение тем реформам, которые реализуются (в Украине, - ред). И знаем, что вы всеми силами поддерживаете этот прогресс", - сказал президент Германии.

Напомним, в Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев.

В Германии прокуратура продала конфискованную криптовалюту на 14 млн долларов Совместное управление украинской ГТС даст дополнительные гарантии транзита газа в ЕС, - Гройсман
Теги публикации: Владимир Гройсман, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос ": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top