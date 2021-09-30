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Украина под гарантии США погасила евробонды на 1 млрд долларов

Автор: Сергей Пышкин

Министерство финансов Украины погасило последний выпуск облигаций государственного займа под гарантии США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Общая сумма составляла более 1 млрд долларов, в том числе 1 млрд долларов США в погашение еврооблигаций и 7,355 млн долларов процентных платежей.

Отмечается, что выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантией США был осуществлен в 2016 году на сумму 1 млрд долларов. Процентная ставка составляла 1,471% ежегодно.

"Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй – в мае 2020 года", - отмечает пресс-служба.

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