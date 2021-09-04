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Украина - Франция: стали известны стартовые составы команд

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Киев, Суббота 04 сентября 2021 21:11
Украина - Франция: стали известны стартовые составы команд Фото: сегодня Украина сыграет с Францией в отборе на ЧМ-2022 (uaf.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Менее чем через час сборная Украины в Киеве встретится со сборной Франции в рамках отбора на чемпионат мира-2022. По сравнению с поединком против Казахстана Александр Петраков сделал пять замен.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Так, Украина будет играть по той же схеме с тремя центральными защитниками. Вот только в обороне произошли существенные изменения - вместо крайних защитников Александра Караваева и Эдуарда Соболя будут играть Александр Тымчик и Виталий Миколенко, место которого в центре обороны займет Сергей Кривцов.

Также наставник "желто-синих" полностью заменил опорную зону - вместо Сергея Сидорчука и дисквалифицированного Александра Зинченко появятся Тарас Степаненко и Николай Шапаренко. Травмированного Виталия Буяльского заменит его одноклубник Виктор Цыганков.

Андрей Пятов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук свои места в составе сохранили.

Стартовые составы

Украина: Пятов - Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Цыганков - Яремчук

Франция: Льорис - Дюбуа, Кимпембе, Зума, Динь - Погба, Рабио, Тчуамени, Коман - Гризманн, Марсиаль

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