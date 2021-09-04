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Україна - Франція: стали відомі стартові склади команд

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Київ, Субота 04 вересня 2021 21:11
Україна - Франція: стали відомі стартові склади команд Фото: сьогодні Україна зіграє з Францією у відборі на ЧС-2022 (uaf.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Менш ніж через годину збірна України в Києві зустрінеться зі збірною Франції в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022. У порівнянні з поєдинком проти Казахстану Олександр Петраков зробив п'ять замін.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Так, Україна гратиме за тією ж схемою з трьома центральними захисниками. Ось тільки в обороні відбулися суттєві зміни-замість крайніх захисників Олександра Караваєва і Едуарда Соболя гратимуть Олександр Тимчик і Віталій Миколенко, місце якого в центрі оборони займе Сергій Кривцов.

Також наставник "жовто-синіх" повністю замінив опорну зону - замість Сергія Сидорчука і дискваліфікованого Олександра Зінченка з'являться Тарас Степаненко і Микола Шапаренко. Травмованого Віталія Буяльського замінить його одноклубник Віктор Циганков.

Андрій П'ятов, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук свої місця у складі зберегли.

Стартові склади

Україна: П'ятов-Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко-Степаненко, Шапаренко-Ярмоленко, Циганков-Яремчук

Франція: Льоріс - Дюбуа, Кімпембе, Зума, Дінь - Погба, Рабіо, Тчуамені, Коман - Грізманн, Марсіаль

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