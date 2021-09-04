Какие шансы на успех Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров

Сегодня сборная Украины сыграет с Францией в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре-2022. Букмекеры считают французов явными фаворитами противостояния.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на матчи отбора на чемпионат мира.

Так, букмекеры дают на победу Франции коэффициент 1.58 (61%), тогда как на успех Украины - 6.30 (16%). На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 4.15 (23%). Самым реальным счетом называют 0:1 в пользу Франции - 5.30.

На то, что первой забьет Франция дают 1.43, на первый гол от Украины - 3.45. При этом в то, что матч пройдет без голов верят слабо - коэффициент 8.10.

Уверенность в успехе накануне матча выразил и главный тренер "ле бле" Дидье Дешам, отметив, что между командой Андрея Шевченко и Александра Петракова много общего.

"Мы понимаем и анализируем ситуацию и игру. Если быть честным, то я спокоен относительно завтрашней игры. Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова", - сказал Дешам.

Наставник Украины, в свою очередь, заявил, что его команда также настроена добыть результат.

"Нужно играть в футбол, никого не бояться. Они - такие же люди, как и мы, только французы", - заявил Петраков.

Напомним, поединок между Украиной и Францией пройдет сегодня, 4 сентября, в Киеве. Начало матча в 21:45.

Сейчас французы лидируют в нашей группе, имея после четырех матчей 8 очков. У Украины при таком же количестве сыгранных поединков 4 балла. Финляндия, Босния и Казахстан имеют по 2 очка, но сыграли меньшее количество матчей - финны два поединка, боснийцы и казахи по три.