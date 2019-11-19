Україна і Франція підписали угоду про постачання 20 катерів

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав з французьким урядом спільний проект, згідно з яким Державна прикордонна служба України отримає 20 сучасних патрульних катерів. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що угода була підписана у вівторок, 19 листопада, під час правоохоронної виставки Milipol 2019 в Парижі. За словами Авакова, кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні.

"Таким чином ми захистимо акваторії наших морів і за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде один з миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємося, що після цієї операції ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі ", - підкреслив Arsen Avakov.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що після підписання угода має ратификацировать Верховна рада. Згідно з угодою, протягом трьох років корабельний склад ДПС поповниться 20 новими 32-х метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА.

Також повідомлялося, що до кінця 2019 року Військово-морські сили України (МВС) отримають 3 нових корабля від вітчизняного виробника.