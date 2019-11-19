ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і Франція підписали угоду про постачання 20 катерів

Новини » Політика     19.11.2019 - 14:56
Україна і Франція підписали угоду про постачання 20 катерів
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав з французьким урядом спільний проект, згідно з яким Державна прикордонна служба України отримає 20 сучасних патрульних катерів. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Повідомляється, що угода була підписана у вівторок, 19 листопада, під час правоохоронної виставки Milipol 2019 в Парижі. За словами Авакова, кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні.

"Таким чином ми захистимо акваторії наших морів і за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде один з миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємося, що після цієї операції ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі ", - підкреслив Arsen Avakov.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що після підписання угода має ратификацировать Верховна рада. Згідно з угодою, протягом трьох років корабельний склад ДПС поповниться 20 новими 32-х метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА.

Також повідомлялося, що до кінця 2019 року Військово-морські сили України (МВС) отримають 3 нових корабля від вітчизняного виробника.

Зеленський відреагував на повернення Україні кораблів Столтенберг: повернення кораблів сприятиме прогресу нормандського формату
Новини України ФранціяУкраїнаугодакорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся