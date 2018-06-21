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Интервью

МВД запускает набор и подготовку пилотов новой авиационной службы

НовостиПолитика    21.06.2018 - 22:16
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Франция предоставит Украине необходимое техническое сопровождение

Министерство внутренних дел Украины (МВД) запускает набор и подготовку пилотов новой авиационной службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 21 июня, во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с вице-президентами компании Airbus Helicopters Оливье Мишалоном и Жаком Гаригом.

Стороны договорились о наборе пилотов в единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты МВД, которые будут проходить обучение во Франции.

"Уже в ноябре‑декабре Украина получит первые французские борты для новой службы воздушного реагирования. Для нас важно, чтобы все задачи по спасению предоставляли профессиональные специалисты. В этом вопросе нас поддерживают французские коллеги", ‑ отметил Аваков.

По его словам, по условиям контракта, кроме подготовки экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал на базе новых сервисных центров, Украина получит техническое сопровождение - запчасти, инструкторов и построение системы авиационной инфраструктуры.

Напомним, 29 мая Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставки вертолетов.

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Теги публикации: Министерство внутренних дел Украины, пилоты, авиация Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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