Україна і Франція підписали контракт на постачання вертольотів

Airbus Helicopters поставить Україні 55 вертольотів

Україна і Франція підписали контракт на поставку 55 вертольотів компанії Airbus Helicopters для системи авіабезпеки та захисту Міністерства внутрішніх справ України. Церемонія підписання відбулася в Києві за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, глави МВС Арсена Авакова і посла Франції в Україні Ізабель Дюмон, передає кореспондент РБК-Україна.

На церемонії Гройсман підкреслив, що контракт дає можливість отримати 55 сучасних вертольотів, які будуть використовуватися в системі безпеки. Він також додав, що уряд розраховує на поглиблення співпраці з Airbus і в інших сферах, і заявив про бажання створити в Україні сервісний цент обслуговування авіатехніки Airbus.

"Я також би хотів приділити увагу...у зв'язку з тим, що у нас буде достатньо серйозний кількісний флот вертольотів Airbus, створити в Україні сервісний центр обслуговування авіації, і можливо це буде регіональний центр - не лише на Україну, але й на інші країни", - сказав Гройсман.

Він також відзначив необхідність розгляду можливості співробітництва між країнами в авіаційній галузі, зокрема в ремонтах чи кооперації з виробництва елементів для літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС запускає набір і підготовку пілотів нової авіаційної служби.