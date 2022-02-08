Украина и Франция финализировали договоренности по закупке 130 грузовых локомотивов Alstom

Поставки локомотивов пройдут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", важной составляющей которой является обновление локомотивного парка "Укрзализныци".

Всего Украина должна получить 50 электровозов, работающих на переменном токе, и 80 локомотивов, способных работать как на переменном, так и на постоянном токе.

По условиям соглашения, 85% стоимости пакета предоставляются Украине казначейством Франции и банковским консорциумом на 14 лет. Авансовый платеж составит только 15%.

К достижению этого соглашения Украина шла три года и в июле 2021 года Верховная рада приняла закон "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики по официальной поддержке обновления парка грузовых электровозов акционерного общества "Укрзализныця".

"Это не просто договоренность по поставкам локомотивов - это интеграция Украины в экономическую систему и транспортную сеть Евросоюза", - отметил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.