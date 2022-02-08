Україна та Франція фіналізували домовленості по закупівлі 130 вантажних локомотивів Alstom

Постачання локомотивів відбудеться у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", важливою складовою якої є оновлення парку "Укрзалізниці".

Загалом Україна має отримати 50 електротягів, що працюють на змінному струмі, та 80 локомотивів, здатних працювати як на змінному, так і на постійному струмі.

За умовами угоди, 85% вартості пакета надаються Україні скарбницею Франції та банківським консорціумом на 14 років. Авансовий платіж становитиме лише 15%.

До досягнення цієї угоди Україна йшла три роки, і у липні 2021 року Верховна рада ухвалила закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електровозів акціонерного товариства "Укрзалізниця".

"Це не просто домовленість щодо постачання локомотивів - це інтеграція України в економічну систему та транспортну мережу Євросоюзу", - зазначив із цього приводу міністр інфраструктури Олександр Кубраков.