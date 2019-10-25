Украина и Франция будут углублять межпарламентское сотрудничество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады Украины.

Так, спикер ВР Дмитрий Разумков в пределах рабочего визита в Совет Европы встретился с главой Национального собрания Французской республики Ришаром Ферраном.

"Разумков поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил надежду, что встречи между представителями парламентов обеих стран станут регулярными. По его словам, межпарламентские отношения стран должны выстраиваться на поле Совета Европы, где действуют единые правила для всех участников этой организации", - сказано в сообщении.

В свою очередь Ферран заверил в готовности укреплять межпарламентские отношения между странами.

"Председатель Национального собрания Французской республики заверил в готовности к дальнейшему развитию межпарламентских отношений и их укрепления, а также отметил необходимость обеспечения прав человека и сохранения демократических ценностей", - указано в сообщении.

Напомним, в Верховной раде надеются на расширение межпарламентских отношений с Нидерландами. Так, ранее глава Рады Дмитрий Разумков встретился с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Как писало РБК-Украина, летом 2018 года Украина и Франция заявили о необходимости усиления межпарламентского сотрудничества. Тогдашний спикер ВР Андрей Парубий во время официального визита во Францию ​​встретился с главой Сената Жераром Ларше.