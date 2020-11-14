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Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на вакцину от COVID-19

Автор: Александр Белоус

Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19

Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями.

Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - сказал он.

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По его словам, "вопрос вакцины против COVID-19 для Украины - приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава".

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября. По его словам, Украина работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину около 8,5 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно об успешных испытаниях вакцины фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Производитель уже пообещал цену ниже рыночной.

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Новости Украины ВакцинаCOVID-19Министерство здравоохранения Украины